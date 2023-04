Bien Dans Son Fare : visite d’un hôtel rénové

100% FENUA – Dimanche 30 avril à 17 h 25, retrouvez Farerau dans un nouveau numéro de Bien Dans Son Fare.

Ce dimanche nous découvrons un hôtel fraîchement rénové du front de mer avec Nicolas, son architecte. Il a voulu une rénovation réfléchie et innovante et il partage tout cela avec nous. On vous proposera une chambre d’enfant au style « vintage » avec du naturel et des meubles durables dans le temps, avec Julie.

En raison de la soirée électorale, votre magazine sera diffusé à 17h25 au lieu de l’horaire habituel.

Présentée par Farerau Barff. Phaze Production