100% FENUA – Dimanche 16 avril à 17 h 30, retrouvez Farerau un nouveau numéro de Bien Dans Son Fare.

Ce dimanche, retrouvez exceptionnellement votre magazine Bien Dans Son Fare à 17 h 30 en raison de la soirée électorale. Nous découvrirons une maison entièrement rénovée et transformée en lodge sur les hauteurs d’Arue. Notre hôte s’appelle Valérie et elle ne manque pas d’idées de déco et d’agencement.

Présentée par Farerau Barff. Phaze Production