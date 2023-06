100% FENUA – Dimanche 11 juin à 19h05, retrouvez Farerau dans un nouveau numéro de Bien Dans Son Fare.

Nous avions découvert ce lodge il y a plus d’un an avec Poe. Depuis une nouvelle habitation a vu le jour et cette fois c’est son mari Cédric qui nous en parle. Didier nous montre l’effet « metallium » à réaliser en peinture dans notre rubrique.

Présentée par Farerau Barff. Phaze Production