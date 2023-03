100% FENUA – Dimanche 5 mars 19 h 05, retrouvez Farerau un nouveau numéro de Bien Dans Son Fare.

https://youtu.be/lWF6bWbh0bE

Ce dimanche, Farerau rencontre Jean-Loup et Nouchka, une collaboration réussie avec deux styles pourtant différents. Une maison où industriel et exotique font bon ménage. Et on parle d’un nouveau matériau 100% plastique recyclé avec Teiki dans la rubrique.

Présentée par Farerau Barff. Phaze Production