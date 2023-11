Bien Dans Son Fare : l’atelier de François Ravello

100% FENUA – Dimanche 12 novembre à 19 h 10, retrouvez Farerau pour un nouveau numéro de Bien dans son fare

Votre magazine vous propose une belle rencontre avec Kaverio Ravello. Il nous ouvre les portes de l’atelier de son père et de la maison qu’il a construite sur le terrain familial. Une réalisation où l’artiste est omniprésent et qu’il partage avec plaisir avec des gens de passage, en recherche d’authenticité et de simplicité qu’offre la vie de nos îles. Et pour en apprendre un peu plus sur les termites, ne ratez pas notre rubrique sur le sujet.

Présenté par Farerau Barff. Phaze Production