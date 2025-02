Bien dans son Fare : découverte d’un hôtel

100% FENUA – Dimanche 9 février à 19 h 10, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine déco maison jardin du fenua.

Dimanche, nous allons faire la découverte d’un hôtel récemment construit en compagnie de Pascal, son architecte.

Réalisé en bord de mer et dans le respect de l’environnement, il offre confort, luminosité et douceur de vivre…tout pour que le temps s’arrête l’espace de quelques jours de détente. Et c’est un duo mère-fille que nous vous proposons dans notre rubrique « art » … de la peinture à 4 mains avec Pénélope et Kalani.

Présenté par Farerau Barff.