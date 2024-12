100% FENUA – Dimanche 8 décembre à 19 h 10, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine déco maison jardin du fenua.

L’année touche à sa fin et nous vous proposons un petit retour sur Moorea, les belles rencontres et les lieux que nous avons découvert. Dans notre rubrique, une belle idée cadeau avec Céline de Raiatea, créatrice de bougies et senteurs 100% naturel.

Présenté par Farerau Barff.