Bien dans son Fare à Temae, Moorea

100% FENUA – Dimanche 23 mars à 19 h 10, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine déco maison jardin du fenua.

Cette semaine, retrouvez la seconde partie de notre reportage consacré aux superbes bungalows de Kim Yen, nichés à Temae, entre charme polynésien et confort moderne.

Et pour apporter une touche ludique à la décoration, Savinien et Benjamin vous réservent une rubrique spéciale « Déco jeu de mots », où créativité et bonne humeur seront au rendez-vous !

Présenté par Farerau Barff.