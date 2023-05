Bien Dans Son Fare à Tautira

100% FENUA – Dimanche 21 mai à 19h05, retrouvez Farerau dans un nouveau numéro de Bien Dans Son Fare.

Nous nous mettons au vert ce dimanche avec un tour du côté de Tautira avec notre hôte Teura. Elle a repensé et aménagé un terrain en bord de rivière et de mer où les mots d’ordre sont détente, calme et famille, tout ceci dans une démarche proche de la nature et de la place pour planter sa tente.

La rubrique, nous parlerons de déco 100% récup avec Gaby.

Présentée par Farerau Barff. Phaze Production