Bien dans son Fare à Moorea

100% FENUA – Dimanche 22 septembre à 19 h 00, votre magazine déco maison jardin du fenua vous donne rendez-vous pour une visite à Moorea.

On vous propose une belle rencontre avec Vaiana DROLLET qui tient une galerie d’art bien connue de Papeete et qui partage avec nous le beau projet qu’elle a réalisé sur Moorea il y a quelques mois : art local, originalité, mixité des styles et écologie au rendez-vous. Dans la rubrique nous ferons la connaisse de May, une jeune artiste peintre.

Présenté par Farerau Barff.