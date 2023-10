Bien Dans Son Fare à Moorea

100% FENUA – Dimanche 22 octobre à 19 h 05, Bien Dans Son Fare nous propose une nouvelle visite à Moorea.

Sur Moorea, on vous propose une belle visite avec Naumi : un terrain familial, des anecdotes, une pension qui a vu le jour dans ce lieu chargé d’histoires et d’émotions. Toujours dans notre thématique du mois, on parle revêtement vinyle avec Frédéric. Et on parle revêtement en pierres naturelles dans notre conseil du pro.

Présenté par Farerau Barff. Phaze Production