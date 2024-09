Bien dans son Fare à la Foire Agricole

100% FENUA – Dimanche 29 septembre à 19 h 10, votre magazine déco maison jardin du fenua vous donne rendez-vous pour une visite à Moorea.

Nous vous donnons rendez-vous à la Foire Agricole d’Outumaoro, où près de 250 exposants vous accueillent jusqu’au 6 octobre ! À cette occasion, Farerau partira à la rencontre des horticulteurs pour vous faire découvrir un univers fascinant : plantes comestibles, ornementales, et bien d’autres trésors végétaux seront à l’honneur. Nous parlerons également de l’aquaponie, une méthode innovante qui associe culture de plantes et élevage de poissons, pour un jardinage durable et écologique. Ne manquez pas ce numéro riche en découvertes et astuces pour embellir votre fare !

Présenté par Farerau Barff.