Beach soccer : suivez le mondial de Dubaï avec les TIKI TOA, du 10 au 25 février sur TNTV

ÉVÉNEMENT – Du 10 au 25 février sur TNTV, soutenez les TIKI TOA en direct de Dubaï qui vont tenter de conquérir la couronne mondiale face aux meilleures équipes.

Au cœur de l’action avec les TIKI TOA !

14 matchs en direct TV & WEB

16 magazines quotidiens, du 10 au 25 février à 19h20

12 portraits des TIKI TOA du 15 au 25 février à 8h55 et à 17h40

Page spéciale sur TNTV.pf (calendrier et direct web des matchs, news, replay)

Coulisses sur Facebook, Instagram et Tiktok de TNTV et de la FTF

+ des reportages dans les journaux du soir

– 14 matchs en direct TV & WEB dont :

Toutes les rencontres des TIKI TOA

2 quarts de finale dont celui de la sélection tahitienne si elle se qualifie

Les demi-finales

La grande finale

le calendrier des matchs

MATCH DIRECT TV & WEB

(heure locale) MATCH REDIFFUSION TV JEUDI 15 FÉVRIER 02H50 (matin) TAHITI / ARGENTINE 04H30 / 21H00 JEUDI 15 FÉVRIER 06H50 ESPAGNE / IRLANDE Pas de rediffusion VENDREDI 16 FÉVRIER 06H50 BRÉSIL / OMAN 23H20 SAMEDI 17 FÉVRIER 02H50 ESPAGNE / TAHITI 04H30 / En fin de soirée SAMEDI 17 FÉVRIER 06H50 ARGENTINE / IRLANDE Pas de rediffusion DIMANCHE 18 FÉVRIER 06H50 BRÉSIL / PORTUGAL En fin de soirée LUNDI 19 FÉVRIER 02H50 ARGENTINE / ESPAGNE 04H30 LUNDI 19 FÉVRIER 06H50 IRLANDE / TAHITI En fin de soirée MARDI 20 FÉVRIER 06H50 MEXIQUE / BRÉSIL En fin de soirée JEUDI 22 FÉVRIER 05H20 QUART DE FINALE 1B/2A Non défini JEUDI 22 FÉVRIER 06H50 QUART DE FINALE 1A / 2B Non défini SAMEDI 24 FÉVRIER 03H50 DEMI – FINALE Non défini SAMEDI 24 FÉVRIER 05H20 DEMI – FINALE Non défini DIMANCHE 25 FÉVRIER 05H20 FINALE En fin de soirée

Déjà en action au dernier mondial de Beach Soccer en 2021, le duo de choc Olivier Huc et Quentin Lacour remet les gaz pour deux semaines 100% beach soccer avec les TIKI TOA ©TNTV

La #TeamTNTV composée d’Olivier Huc et de Quentin Lacour sera sur place pour vous faire vivre la compétition d’au plus près. Olivier Huc notre spécialiste du ballon rond assurera les commentaires des matchs.

Les coulisses de la Coupe

Notre duo de choc sera en contact direct avec les TIKI TOA. Via Facebook Live, mais aussi sur Instagram et TikTok, ils vous invitent à partager leur quotidien. Rencontres, échanges, partages, vivez au plus près la Coupe du Monde, en interaction avec nos champions.

Olivier Huc, notre spécialiste du ballon rond

Dans la programmation mise en place par la chaîne pour la Coupe du Monde, tu proposeras des magazines et des petits modules. Peux-tu nous en dire plus ?« Grâce à la Fédération Tahitienne de Football (FTF), nous pourrons suivre d’au plus près notre sélection de beach soccer. Chaque soir, à partir du 10 février, retrouvez l’essentiel de leur actualité dans LE MAG du jour, mais également au travers de plusieurs modules comme les portraits des joueurs ou encore avec des photos et vidéos sur les réseaux sociaux de TNTV et de la FTF. C’est une chance exceptionnelle de pouvoir être au cœur de la vie de nos TIKI TOA pendant un si grand évènement, et nous tacherons, avec Quentin Lacour (chargé de communication de TNTV) de vous faire vivre au mieux ce mondial. »

Quelles sont les chances de nos champions ?

« C’est assez difficile de faire un pronostic. Nos champions ont fait une préparation intensive sous la houlette de Teva Zaveroni et d’Angelo Schirinzi et ils peuvent se reposer sur une solide expérience internationale glanée ces dernières années. Notre sélection a ses chances, mais devra avancer pas à pas dans cette coupe du monde, où 16 équipes veulent conquérir le titre. Le premier objectif est de bien rentrer dans la compétition et de sortir de la phase de groupe avec le plus de confiance possible pour la suite du tournoi. »

Quelles sont les équipes à craindre ?

« Il y a beaucoup d’équipes qui sont attendues dans ce tournoi. Il y a bien sûr le Brésil qui est l’un des meilleurs pays au monde avec une multitude de joueurs très techniques. On peut aussi redouter les Japonais qui nous ont éliminé en Russie en 2021 et ont terminé deuxièmes du dernier mondial. Les équipes européennes sont toujours difficiles à jouer. Le niveau s’annonce très élevé et décrocher la coupe du monde sera un véritable parcours du combattant pour ces équipes. Mais nous comptons sur nos TIKI TOA pour être au rendez-vous de ce combat et faire rêver toute la Polynésie. »

Raimana Li Fung Kuee, capitaine des TIKI TOA

Comment se passe la préparation de l’équipe à la coupe du monde ?

« Nous sommes au Brésil depuis près d’un mois avec un groupe élargi. Nous nous entrainons dur et nous avons joué plusieurs matchs amicaux contre des équipes locales. Les Brésiliens ont été agréablement surpris par notre niveau de jeu et le talent de nos jeunes. On essaye de tout peaufiner, on travaille nos schémas de jeu et on se prépare physiquement pour faire en sorte d’être prêt le jour J. Nous voulons rentrer dans la coupe du monde de la meilleure des manières en s’imposant face à l’Argentine. »

Comment sens-tu l’équipe à l’approche de la coupe du monde ?

« L’ambiance du groupe est vraiment au top. Comme d’habitude, je dirais. Nous sommes soudés, il n’y a pas de rivalité, on profite de chaque instant ensemble, on travaille ensemble, on fait les efforts ensemble. C’est aussi ce qui fait la force des Tiki Toa, le groupe vit vraiment comme une famille. Notre niveau de jeu s’améliore de jour en jour grâce au travail de notre coach Teva avec l’appui de Angelo, ils effectuent un travail formidable pour tirer le meilleur de chaque joueur. Nous avons hâte d’y être et nous ferons notre maximum pour que la Polynésie soit fière de nous ! »

– Les groupes

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D EMIRATS ARABES UNIS ESPAGNE SENEGAL BRÉSIL ÉGYPTE RI IRAN BELARUS OMAN USA TAHITI COLOMBIE PORTUGAL ITALIE ARGENTINE JAPON MEXIQUE

La Coupe du Monde de Beach Soccer sur TNTV

Du 10 au 25 février 2024