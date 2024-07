Be Gold My Friend, le doc avec Vahine Fierro, mercredi à 20h00

100% FENUA – Mercredi 24 juillet à 20 h 00, TNTV vous propose un documentaire exceptionnel sur Vahine Fierro et son parcours pendant trois ans et demi jusqu’à sa qualification en juin 2023 pour les Jeux.

Synopsis

Ce parcours est raconté au travers de la lecture d’un livre, « Be Water My Friend », écrit par Shannon Lee, fille de la star internationale des arts martiaux : Bruce Lee. Elle découvre l’ouvrage philosophique, par hasard, dans une librairie de San Francisco, en décembre 2022, lors d’une escale forcée qui doit la mener à Hawaii pour se dépasser et atteindre ses objectifs. Mais sur sa route de nombreux obstacles et difficultés se dressent. Elle s’appuie alors sur les citations de Bruce Lee pour réussir en appliquant la fameuse citation, et titre du livre, « sois comme l’eau mon ami ».



Producteur et réalisateur, Karim Mahdjouba a créé en 2016 à Tahiti, la société de production audiovisuelle KMH Media Production avec sa première émission « Waaaaves « que vous pouvez retrouver tous les samedis à 19h00 sur TNTV. A ce jour, Waaaaves compte 9 saisons et plus de 380 épisodes. Il a également créé d’autres programmes diffusés sur votre chaîne : « Purotu », « Ahitea », « Iaorana » et le jeu culinaire « Hot Fridge ». Il est également le créateur et co-auteur de l’émission entrepreneuriale « Ohipa Maitai » et a réalisé les documentaires « J’ai signé » sur la lutte contre les addictions et « Les enfants du Corail » qui suit les actions de l’action de protection du corail Coral Gardener.



Réalisateur : Karim Mahdjouba

KMH Media Production – Coproducteur Canal + Calédonie

Avec le soutien de TNTV et le Gouvernement de la Polynésie française



Be Gold My Friend, le doc avec Vahine Fierro

Mercredi 24 juillet à 20 h00