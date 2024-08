Balthazar : la saison 5

SÉRIE – Mercredi 21 août à 20 h 05, la série revient sur TNTV avec les 3 premiers épisodes de la saison 5

Série française avec Tomer Sisley, Constance Labbé, Yannig Samot, Philypa Phoenix, …

Synopsis de la saison : Tous les membres de l’équipe doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Balthazar, recherché par toutes les polices de France, est en cavale dans un lieu inattendu. Camille, Delgado et Olivia ont été mis à pied et se morfondent. Eddy et Fatim gèrent tant bien que mal l’IML et Maya, toujours en prison, a accouché de l’enfant de Balthazar. Quant à Alexandre, le frère de Balthazar et son pire ennemi, il n’a pas dit son dernier mot… Mais l’irruption d’un tueur particulièrement diabolique force Balthazar à sortir de sa cachette. Pour le pire, certes. Mais aussi pour le meilleur…

Marionnettes

Marrakech. Balthazar coule des jours heureux, loin de la police qui le traque, encore convaincue de sa responsabilité dans les meurtres perpétrés par son frère. Mais la quiétude de Balthazar vole en éclats quand il apprend que Camille, Delgado et Olivia ont perdu leur poste à cause de l’aide qu’ils lui ont apportée lors de sa fuite et de leur échec à arrêter un criminel sanguinaire qui sévit à Paris, « Le marionnettiste ».

Sous influence

Balthazar est coincé chez lui avec un bracelet électronique à la cheville. En attendant la décision des juges, il épie ses voisins pour combler son ennui. Soudain, il voit Arthur, 17 ans, un masque de canard sur le visage, se pendre dans sa chambre et se précipite pour le sauver. Au même moment, à Paris, un cauchemar fait irruption : une silhouette au masque de canard tue trois passants au hasard.

La bombe humaine

Balthazar est de retour à l’IML avec sa fille, Alice, qu’il a sur les bras 48 heures, le temps qu’elle soit placée. Pour se refaire la main, il autopsie une vieille dame, mais en l’ouvrant avec Eddy, Fatim et Olivia, il découvre… une bombe. Dans dix minutes, elle explose. Heureusement Balthazar, conseillé à distance par Camille, la désamorce in extremis.