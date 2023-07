Australia : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 2 juillet à 19 h 35, passez une très belle soirée cinéma sur TNTV avec le film Australia.

Réalisateur Baz LUHRMANN, avec Nicole KIDMAN | Hugh JACKMAN | David WENHAM

Fin des années 30. Lady Sarah Ashley, une aristocrate anglaise hautaine et renfermée, arrive au coeur des paysages sauvages du Nord de l’Australie pour y rejoindre son mari qu’elle soupçonne d’adultère, et qui tente – sans succès – de vendre l’immense domaine qu’ils possèdent sur place : Faraway Downs. Elle ne tarde pas à découvrir que l’exploitation est au bord de la ruine. Pour sauver Faraway Downs, Sarah n’a pas d’autre choix que de s’allier à un « »cow-boy » » local « Drover » », et de parcourir avec lui des milliers de kilomètres à travers les terres aussi magnifiques qu’inhospitalières du pays afin de mener jusqu’à Darwin 1500 têtes de bétail…