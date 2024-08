Polynésie Au sommet des îles à Rurutu

100% FENUA – Mercredi 14 août à 19 h 30, partez pour Rurutu retrouver Reti, guide randonnée pour le 2e deuxième numéro de « Polynésie, au sommet des îles ».

Reti est guide de randonnée sur la petite Ile de Rurutu dans l’archipel des Australes. Il nous fait découvrir la très célèbre « gueule du monstre » à flanc de Falaise. Il nous conduira sur un sentier plus personnel et intime à ses yeux, tout au sud de l’île, un lieu peu fréquenté par les touristes de passage. Nous découvrirons, cachée et oubliée dans la brousse, une ancienne mine de manganèse, dont les soldats américains basés sur l’île de Bora Bora se servaient pour faire de la poudre à canon.

Une légende célèbre sera aussi l’occasion de rencontrer Raimana, une jeune qui a appris l’art du tressage si particulier à Rurutu. Nous croiserons enfin la route de Tatarata, l’un des deux derniers cultivateurs de café de l’île.

La Polynésie, au sommet des îles

Mercredi 14 août à 19 h 30