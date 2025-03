Au royaume des singes : un documentaire magnifique à voir

FILM – Dimanche 9 mars à 13 h 15, votre après-midi en famille sur TNTV avec le film « Au royaume des singes », des images magnifiques, un vrai coup de cœur !

Réalisateur Mark LINFIELD | Alastair FOTHERGILL, avec Tina FEY | Claire KEIM

Au cœur d’anciennes ruines antiques perdues en pleine jungle d’Asie, vit Maya, un jeune macaque à toque pleine de ressources bien décidée à aider son petit à se faire une place dans ce monde. La vie peut s’avérer belle, la nourriture abondante et la sécurité assurée si tant est que l’on soit né au plus haut de l’échelle sociale. Mais pour ce nouveau-né et sa mère, la lutte est quotidienne. Il leur faudra beaucoup d’ingéniosité, de travail et un peu de chance pour espérer changer leur place dans le monde.