Au cœur du collège, un an à Jean Vilar

MAGAZINE – Vendredi 28 juin à 20 h 00, cette série-documentaire de 6 épisodes a pour objectif de dévoiler et de comprendre l’enseignement, ses enjeux, ses espoirs, ses réussites, et parfois ses limites.

Le temps d’une année scolaire, des caméras ont suivi les classes de troisième du collège Jean Vilar, un établissement du réseau d’éducation prioritaire.

Les 3 premiers épisodes.

Collège de province, Jean Vilar accueille plus de 650 élèves entourés par les 50 membres de l’équipe pédagogique et de l’encadrement. Près de 150 élèves sont entrés en troisième, avec le brevet en ligne de mire. Ils sont suivis tout au long d’une année scolaire décisive dans leur vie d’adolescent. Des collégiens, des professeurs et d’autres membres de l’équipe pédagogique se confient.

Production ITV Studios France