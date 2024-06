1100% FENUA – Mercredi 19 juin à 19 h 35, découvrez le documentaire, « Atoll, au cœur de la vie sauvage », un plaidoyer pour la nature et un appel poignant à la prise de conscience.

Pendant plus d’une vingtaine d’années, Mako et Kiri ont vécu sur un atoll des Tuamotu, un peu comme des Robinsons. Caméra au poing, ils ont filmé la faune qui vivait autour d’eux, témoins des naissances, témoins de la vie sauvage de ces îlots, témoins des morts.

« Quand on voit ces merveilleuses images, on a l’impression que la nature est magnifique, qu’elle est belle éternellement, mais il n’y a plus cette opulence qu’il y avait avant, parce que malheureusement le changement climatique nous touche, les humains prélèvent beaucoup trop dans la nature et si on ne prend pas conscience maintenant qu’il faut agir. La nature n’aura jamais la force de se régénérer elle-même. Il faut prendre conscience que nous devons aider la nature, aider la planète, sinon c’est nous les humains qui ne pourront plus vivre sur elle. »

Auteur-Réalisateur : Marc Emmanuel Louvat, Mako Lacinnik, Kiri Lacinnik

Atoll au cœur de la vie sauvage

Mercredi 19 juin à 19 h 35