Artistes du Fenua : Vaiteani, fusionnels

100% FENUA – Mercredi 15 février à 19 h 20, le deuxième numéro d’Artistes du Fenua vous emmène à la rencontre d’un couple fusionnel comme leur musique : Vaiteani.

Luc est alsacien et Vaiteani tahitienne, leur musique leur ressemble, une fusion de son, une musique folk polynésienne. Nous les avons suivis pendant plusieurs mois. Ils reviennent sur les moments forts de leur carrière comme ce passage à L’Olympia en 2018 ou plus récemment au printemps de Bourges 2022. Nous partageons leurs créations comme cette participation à « Small island, big song » un projet né pendant le Covid qui réunit des musiciens de différentes îles du monde, de la fusion encore et toujours !

Réalisation : Lionel Boisseau

Les films du Pacifique Tahiti

Moyens techniques : Bleu Lagon Productions / Mérapi Production

Mercredi 15 février à 19 h 20