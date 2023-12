Artistes du Fenua : Tuarii Tracqui

100% FENUA – Jeudi 21 décembre à 19 h 35, découvrez un nouveau numéro de la collection « Artistes du fenua » avec Tuarii.

La série Artistes du Fenua vous emmène à la rencontre de Tuarii Tracqui, un artiste atypique et aux multiples facettes. Danseur de Ori Tahiti et meilleur danseur du Heiva i Tahiti en 2012, Tuarii est également comédien et passionné d’audiovisuel.

Les films du Pacifique Tahiti

Moyens techniques : Bleu Lagon Productions / Mérapi Production

Artistes du Fenua : Tuarii

Jeudi 21 décembre à 19 h 35