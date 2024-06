Artistes Du Fenua : Pierre Motahi, l’art en partage

100% FENUA – Mercredi 12 juin à 19h20, la collection « Artistes du Fenua » présente un nouveau portrait.

Pierre Motahi est un artiste polyvalent, maîtrisant le dessin, la sculpture, l’audiovisuel, le design et le graff sur divers supports. Passionné par l’art depuis son enfance, il remportait déjà des concours de dessins au collège. À 14 ans, il réalise son premier live painting au Festival International du Film Océanien (FIFO). Inspiré par l’Art Nouveau et la nature, il crée des œuvres mêlant courbes, lignes sinueuses et motifs naturels. En 2019, Pierre remporte le concours du trophée du Hura Tapairu’ avec « Te Natira’a », une pièce en bois local, verre gravé, nacre et perles, symbolisant le lien et le partage des connaissances.

Films du Pacifique Tahiti / Mérapi Productions.

Artistes du fenua : Pierre Motahi

Mercredi 12 juin à 19 h 20