100% FENUA – Mercredi 31 mai à 19 h 20, découvrez un nouveau numéro de la collection « Artistes du fenua » avec Alexander Lee.

Un enfant de Mahina que rien ne prédestinait à l’art et qui pourtant, de Tahiti à New York, a su conquérir la scène artistique internationale ! Plasticien inclassable, artiste pluriel, Alexander Lee traverse les cultures et questionne les identités. Toujours en mouvement, depuis son atelier à Tahiti, puis d’un continent à l’autre, notre camera le suit au fil de l’année 2022 dans l’intimité de son processus créatif. En France, invité par le centre d’art contemporain meusien Vent des Forêts, il imagine ≪ Madonnes mandorle ≫ une installation imprégnée de l’histoire polynésienne et française. A New York, pour la galerie Marisa Newman Projects, il crée ≪ RĀ’AU ≫, une exposition inédite révélant des icones métissées et des totems d’un genre nouveau.

Les films du Pacifique Tahiti

Moyens techniques : Bleu Lagon Productions / Mérapi Production

Artistes du Fenua : Alexander Lee

Mercredi 31 mai à 19 h 20