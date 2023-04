Arrow : saison 8

SERIE – Lundi 10 avril à 19 h 40 après l’émission « Quel Président pour le Fenua ? », retrouvez 2 nouveaux épisodes de la saison 8.

Synopsis :

Après avoir quitté sa famille en fin de saison 7 et choisi de suivre le Monitor à la suite du pacte qu’il a passé avec lui, dans cette saison nous suivrons Oliver dans sa quête pour sauver le multivers de la crise à venir…

Le purgatoire

Oliver, John, Laurel, Mia et William sont accueillis sur Lian Yu, redevenue verdoyante grâce à des pics d’énergie surnaturels dont le Monitor compte profiter pour construire sa mystérieuse arme contre la crise. Dinah, Rene et Roy les rejoignent par avion mais leur appareil est abattu en plein vol : les pics d’énergie ont également ramené les premiers compagnons d’Oliver morts sur Lian Yu : Fyers mais aussi Yao Fei. La crise est imminente et Oliver ne peut plus cacher qu’il va devoir mourir

Crisis on infinite earths destinees

Les sept Parangons sont coincés depuis des mois au Point de chute, cherchant un moyen de quitter le lieu pour prévenir la destruction du multivers. Oliver, désormais devenu le nouveau Spectre, va les guider à travers la Force Véloce vers le moment où Mar Novu a créé une brèche vers une terre d’anti-matière, libérant l’Anti-Monitor et provoquant les événements menant 10 000 ans plus tard à la crise

Arrow

Tous les lundis à partir de 19 h 20