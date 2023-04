Arrow : saison 8

SERIE – Lundi 3 avril à 21 h 00 après le débat des Territoriales, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la saison 8.

Synopsis :

Après avoir quitté sa famille en fin de saison 7 et choisi de suivre le Monitor à la suite du pacte qu’il a passé avec lui, dans cette saison nous suivrons Oliver dans sa quête pour sauver le multivers de la crise à venir…

Prochnost

Curtis peut construire une bombe pouvant contrer la vague d’anti-matière qui a détruit Terre-2 et menace le reste du multivers. Pour cela, Oliver emmène Laurel, Mia et William en Russie récupérer les plans mis au point par un ennemi de la Bratva. Mais Laurel a reçu une contre-proposition de Lyla de la part de Mar Novu : en échange des plans, il recréera Terre-2. John va retrouver Roy pour s’infiltrer dans une base militaire et mettre la main sur le plutonium nécessaire à l’alimentation de la bombe, espérant que renfiler le costume d’Arsenal va l’aider à lutter contre sa rage de sang.

On efface tout

Oliver se réveille à Star City, où tout semble arrangé avec le secret de Lyla, mais quand il trouve Quentin Lance en vie et actuel maire de la ville, il comprend qu’il est dans un nouveau test du Monitor. Quentin meurt dans un attentat et Oliver revient quelques heures auparavant, coincé avec Laurel dans une boucle temporelle dont ils ne comprennent pas le but.

En raison du 1er débat

Arrow

Tous les lundis à partir de 19 h 20