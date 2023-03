Arrow : saison 8

SERIE – Lundi 27 mars à 19 h 20, le justicier revient avec 2 nouveaux épisodes de la saison 8.

Synopsis :

Après avoir quitté sa famille en fin de saison 7 et choisi de suivre le Monitor à la suite du pacte qu’il a passé avec lui, dans cette saison nous suivrons Oliver dans sa quête pour sauver le multivers de la crise à venir…

L’épée de la discorde

Pour comprendre les intentions de Mar Novu pour les Terres, Oliver décide de fouiller les plus anciennes archives de la Ligue des Assassins, recherchées par la Guilde de Thanatos que combat Thea depuis plusieurs années. Avec sa soeur, il va retrouver la seule personne susceptible de connaître l’emplacement des archives : Talia Al Ghul. Diggle et Lyla partent pour Kasnia, où la femme et le fils de Bronze Tiger ont été enlevés

Le futur c’est maintenant

Sans explications, Mia, Connor et William ont été amenés du Star City de 2040 pour retrouver Oliver et le reste de la Team Arrow en 2019. Confus devant les retrouvailles inespérées et les premières rencontres avec les héros du présent, Mia et Connor soupçonnent J.J. d’être aussi venu en 2019 après une attaque du gang des Deathtroke. Ils décident cependant de cacher la tournure des événements à l’avenir : la condition de Star City, la trahison de John

Arrow

Tous les lundis à partir de 19 h 20