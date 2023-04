Arrow : fin de la saison 8

SERIE – Lundi 17 avril à 19 h 20, retrouvez les deux derniers 2 épisodes de la saison 8 de Arrow.

Après avoir quitté sa famille en fin de saison 7 et choisi de suivre le Monitor à la suite du pacte qu’il a passé avec lui, dans cette saison nous suivrons Oliver dans sa quête pour sauver le multivers de la crise à venir…

Green Arrow et les canaris

En 2040 à Star City, Mia Queen possède tout ce dont elle n’aurait jamais pu rêver : elle vient de finir ses études et de se fiancer à John Diggle Jr., et son père est honoré comme le héros qui a libéré Star City du crime depuis vingt ans. Mais Laurel, venue avec des informations du futur, et Dinah, apparue en 2040 sans explications, viennent la trouver. Elles lui font découvrir sa vie de Green Arrow sur Terre-1 et lui demande de renfiler le costume pour empêcher le futur sombre qui s’annonce sur la ville

Pour toujours et à jamais

Un mois a passé depuis le sacrifice d’Oliver et la fin de la Crise. Son entourage se réunit pour ses funérailles, célébrant le héros qui a réussi à sauver Star City et la libérer du crime. Mais quand William est enlevé, ils renfilent une nouvelle fois leurs costumes…

