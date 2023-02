Arrow : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Lundi 13 février à 19 h 20, le justicier revient avec 2 nouveaux épisodes de la saison 7.

Le tueur de Star City

Les meurtres se poursuivent à Star City, les victimes étant à chaque fois la gorge tuées de la même façon et sans chercher à se défendre. Curtis découvre que les victimes ne se défendent pas parce qu’elles ont été droguées avec un produit rare qui a été livré à une adresse dans les Glades. Curtis, Diggle, René et Dinah inspectent la maison…

Frère et soeur

John avoue à Felicity et à Oliver que Ricardo Diaz fait partie de l’Initiative Fantôme et demande l’aide d’Oliver pour arrêter Dante, l’homme qui finance des terroristes à travers le monde. Lyla et John pensent que Dante a une taupe haut-placée au sein de l’ARGUS car les dirigeants cherchent à faire fermer l’escadron suicide.

Arrow

