Arrow : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Lundi 13 mars à 19 h 20, le justicier revient avec 2 nouveaux épisodes de la saison 7.

La preuve vivante

Oliver est prisonnier des décombres. Tommy apparaît pour l’aider à s’en sortir, mais ce n’est qu’un produit de l’imagination d’Oliver. Il est persuadé qu’il n’a pas le choix. Pour écarter la menace que représente sa soeur, il va devoir la tuer

Vous avez sauvé cette ville

Arrow et ses acolytes parviennent à fuir la police à temps pour contenir la première attaque du virus d’Emiko. Ils comprennent qu’Emiko contrôle les drônes depuis les anciens bureaux de Queen Consolidated. La Team Arrow, aidée de Curtis, Laurel et Ben Turner, arrive pour le combat contre Emiko et les forces du Neuvième Cercle, soutenue par la police qui a compris la vérité

Arrow

Tous les lundis à partir de 19 h 20