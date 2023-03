Arrivée de l’Evangile : la Dynastie Pomare

100% FENUA – Dimanche 5 mars à 13 h 00, à l’occasion de la célébration annuelle de l’Arrivée de l’Évangile au Fenua, TNTV diffusera “Dynastie Pomare 100 ans d’histoire polynésienne” une série de 4 documentaires.

Les magazines présentés par Mateata Maamaatuaiahutapu, combinent images d’archives et interviews de spécialistes de l’histoire polynésienne : Yves Babin, John Mairai, Tamatoa Bambridge, Vahi Sylvia Tuheiava Richaud, Joinville Pomare, Tamatoa Pommier et bien d’autres.

Plus qu’une biographie, chaque documentaire est une page d’histoire que l’on ouvre.



Pomare 1 : Naissance d’une Dynastie

De simple chef de la plus petite des chefferies de Tahiti, Te Porionuu (actuellement Papeete, Pirae et Arue), Tu que l’on appellera plus tard Pomare 1, deviendra l’une des figures emblématiques de l’histoire. Son sens de la stratégie allié à une réelle vision politique fera de lui l’« ami » des Européens dont il se servira pour accroitre son pouvoir sur les autres chefs de Tahiti.



Pomare 2 : Un royaume unifié

Successeur de Pomare 1, Pomare 2 ira plus loin que son père dans sa quête de pouvoir, acquis au prix d’un conflit meurtrier : la bataille de Fei pi. Il sera l’artisan de l’unification de Tahiti dont il devient le premier Roi. Pomare 2 marquera également l’histoire comme étant avec Henry Nott à l’origine de la traduction de la Bible en tahitien.



Pomare 3 – Pomare 4 : Du hau peretane au protectorat

Pris en main par les missionnaires qui pensaient instaurer un régime parlementaire à l’anglaise, Pomare 3, maladif décède à l’âge de 7 ans. Il sera remplacé par sa soeur Pomare 4 qui entrera dans l’histoire comme étant la reine ayant eu le plus long règne: 50 ans. De par son charisme et sa volonté, Pomare 4 a su s’imposer et se faire respecter face aux deux plus grandes puissances coloniales du 19eme siècle : l’Angleterre et la France.



Pomare 5: La fin de l’Etat tahitien

Pomare 5 restera celui qui aura cédé les États de Tahiti et de ses dépendances à la France. Mais l’histoire n’est pas aussi simple que ce qu’elle parait être. Découvrez la petite histoire qui a fait la grande et qui a radicalement changé le cours de l’histoire polynésienne.

Arrivée de l’Evangile : la Dynastie Pomare

Dimanche 5 mars à 13 h 00