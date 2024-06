FILM – Mardi 18 juin à 19 h 30, soirée cinéma avec Bruce Willis, Ben Affleck et Armageddon

Avec Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck

Un astéroide se dirige vers la Terre à la vitesse de 35.000 kilomètres a l’heure. Harry S. Stamper, grand spécialiste du forage pétrolier, est recruté par le directeur de la NASA pour tenter de le détruire. Lui et son équipe de têtes brulées devront se poser sur l’astéroide et placer en son coeur une charge nucléaire. Débute alors l’entraînement indispensable des astronautes et l’apprentissage des outils spatiaux…

Armageddon

Mardi 18 juin à 19 h 30