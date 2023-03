MIN-SERIE – Mercredi 8 mars à 19 h 20, suivez les deux premiers épisodes de la mini-série Année zéro.

Episode 1

Le soir du 31 décembre 2023, Marc, chirurgien star de l’hôpital de Provence, est retrouvé assassiné sur son lieu de travail. Alors qu’ils quittent la scène de crime, Anna, son ex-femme, Cédric, son meilleur ami, et le lieutenant Juliette Kharoub se retrouvent coincés dans le même ascenseur. Minuit passe. Quand les portes s’ouvrent à nouveau, Anna, Cédric et Juliette réalisent qu’ils ont été ramenés un an en arrière, au 1er janvier 2023.

Episode 2

9 février 2023, un mois après leur retour un an en arrière, Juliette, Anna et Cédric n’ont aucun indice sur l’identité de l’assassin de Marc. Ils comptent sur les souvenirs qu’ils ont de l’année qu’ils sont en train de revivre pour tenter de prendre le tueur en flagrant délit. Parallèlement, Juliette et Karim cherchent des solutions pour rembourser leurs dettes. Anna se rapproche dangereusement de Simon. Et Cédric va tenter de sauver Margot de l’accident qui l’avait privée de ses jambes.



Année zéro

