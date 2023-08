‘Āmui nō Maui : le grand concert solidaire en direct sur TNTV

EVENEMENT – Samedi 19 août à 17h00, suivez en direct sur TNTV le concert caritatif ‘Āmui nō Maui en faveur des sinistrés de Teahupoo et de Lahaina sur l’île de Hawaii.

Un vingtaine d’artistes locaux se produiront ce samedi au Grand Théâtre pour un grand concert solidaire organisé par le gouvernement de la Polynésie française et Te Fare Tauhiti Nui, en faveur des sinistrés de Teahupoo et des incendies meurtriers de Lahaina. Un concert incroyable qui réunira sur scène Tapuarii LAUGHLIN – Nohorai TEMAIANA – Raumata TETUANUI – ETO – Eva ARIITAI – TINALEI – OKO – Weena TEMAURI et le collectif HONOHIVA (NATURA JAM – Teiho TETOOFA – EONO – Manino et CALMER). Tous les artistes seront accompagnés par l’orchestre de Bruno DEMOUGEOT.

La chorale de l’Église des Saints des Derniers Jours lancera la soirée en prière et en chant. Le public aura également la chance de découvrir plusieurs prestations de danse hawaiienne et de ‘ori Tahiti avec les groupes : O Tahiti E, Ha’aheo O Kahiki, Ka Pā Hula ‘O Ka Wai Ola et Halau Kawehilani Tevahine Aloha.

Partenaire et diffuseur de l’événement, TNTV retransmettra en direct à la télé, sur TNTV.pf et en facebook live le concert de 17h00 jusqu’à 17h55. Le live reprendra à 18h55 juste après le journal pour finir à 21h30.

Infos pratiques

Pour assister au spectacle, les billets sont en vente en ligne à partir de 2 000 F. Vous avez également la possibilité de faire un don directement au sein de la billetterie en ligne ici. Les fonds récoltés seront envoyés à nos sinistrés et ceux de Lahaina

Samedi 19 août à partir de 17h00