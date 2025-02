Aito Tu’aro 2025, jeudi à 19h20 en direct sur TNTV

100% FENUA – Jeudi 6 février à 19h20, suivez en direct Tv & WEB la 3e édition des Aito Tu’aro organisée par le Comité Olympique de Polynésie française (COPF), animée par Olivier Huc et Tumata VAIRAAROA.

Cet événement met en avant et récompense les athlètes les plus remarquables, ainsi que les bénévoles, les acteurs et les actrices du sport Polynésien. Les lauréats sont récompensés dans une douzaine de catégories, avec des nominés sélectionnés par les fédérations sportives et évalués par un jury spécialisé. Cette grande soirée des lauréats du sport Polynésien se déroulera sous le chapiteau de la Présidence, en présence de la grande famille du mouvement sportif.

Aito Tu’aro 2025 en direct sur TNTV

Jeudi 6 février à 19h20