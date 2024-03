Aito Tu’aro 2024 sur TNTV

DIRECT – Jeudi 14 mars à 19 h 20, suivez en direct à la télé, sur le site et la page facebook de TNTV la deuxième édition des Aito Tu’aro organisée par le Comité Olympique de Polynésie française (COPF).

Le Comité Olympique de Polynésie française (COPF) est chargé de coordonner la deuxième édition des Aito Tu’aro, diffusée en direct sur TNTV le jeudi 14 mars à partir de 19h20. Cet événement mettra en avant et récompensera les athlètes les plus remarquables, ainsi que les bénévoles, les acteurs et les actrices du sport local en Polynésie. Les lauréats seront honorés dans 15 catégories distinctes. Tous les nominés seront évalués par un jury pour déterminer les gagnants.

Parmi le jury, nous retrouvons le journaliste sportif de TNTV Oriano TEFAU mais aussi le directeur technique du Comité Olympique de Polynésie française Eric ZORGNOTTI.

Le monde du sport célèbre ses athlètes lors d’une soirée exceptionnelle, à ne pas manquer, diffusée en exclusivité sur TNTV. Vous pourrez la suivre en direct à la télévision, ainsi que sur le site web et la page Facebook de la chaîne. Olivier HUC aura l’honneur de coanimer l’événement aux côtés de Cécile GILROY depuis la Présidence de la Polynésie française. Il nous en dit plus : « TNTV s’est engagée auprès du COPF pour couvrir la 2e édition des Aito Tua’ro. La chaîne s’inscrit dans cette démarche afin de promouvoir le sport polynésien et ceux qui le font le vivre. Nos équipes sont mobilisées pour une soirée en direct qui se déroulera à la Présidence de la Polynésie en présence des fédérations et des nominés. J’aurai le plaisir de coanimer la soirée avec la Présidente de la fédération d’athlétisme Cécile GILROY, ancienne athlète et aujourd’hui dirigeante. Elle est au cœur du développement sportif en Polynésie au travers de la fédération qu’elle dirige. »

Retenez bien la date : le jeudi 14 février à partir de 19h20 sur TNTV, où vous découvrirez les lauréats de cet événement exceptionnel.

Aito Tu’aro 2024 en exclusivité et en direct sur TNTV

Jeudi 14 mars à 19 h 20