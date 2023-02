Aito Tu’aro 2023 sur TNTV

100% FENUA – Dimanche 12 février à 19 h 20, TNTV diffusera la première édition des Aito Tu’aro organisée par le Comité Olympique de Polynésie française » (COPF).

Le mouvement sportif Polynésien va récompenser les meilleurs sportifs et sportives du fenua, bénévoles, acteurs et actrices du sport local. 16 lauréats seront consacrés dans deux catégories : Performance et Engagement.

Tous les nominés ont été choisis par les fédérations du COPF et seront départagés par un jury. Eric ZORGNOTTI, directeur technique du COPF nous en dit plus sur le concept.

Il s’agit de « mettre en avant le mouvement sportif dans son ensemble et non pas uniquement les athlètes performants. C’est pourquoi il a été décidé de récompenser à la fois la performance au travers nos meilleurs athlètes homme et femme, handi et valide mais aussi l’engagement au travers les événements, les légendes, les bénévoles. »…. « Aito tu’aro est né sous l’impulsion d’un groupe de travail ; un projet proposé et validé à l’unanimité par les présidents de fédération lors de notre assemblée générale en février 2022. Cette première édition a pour vocation d’être pérenne pour que chaque année nos différents acteurs proposés par les fédérations affiliées au COPF, puissent être mis en avant »…. « En espérant que le public appréciera et soutiendra cette 1ere édition qui devra certainement améliorer certains détails pour devenir un événement attendu chaque année. Nous profitons de ce message pour remercier TNTV en apportant son professionnalisme pour la bonne mise en œuvre de ce 1er Aito tu’aro. »

Parmi les membres du jury présidé par Ruth Manea, également présidente de le fédération tahitienne de tennis, notre journaliste sportif à TNTV, Oriano TEFAU :

« Le jury est composé de 7 membres issus du mouvement et des instances sportives, de l’éducation et de la société civile. Notre travail est de récolter les choix des fédérations sportives et de sélectionner trois nominés par catégorie. Il fallait respecter des critères bien définis pour chaque catégorie et ce n’est pas évident de comparer des athlètes qui évoluent dans des disciplines différentes. Mais c’est une belle aventure ».

Le monde du sport récompense ses athlètes. Une soirée exceptionnelle que vous pourrez suivre en exclusivité sur TNTV. C’est Olivier HUC qui co-présentera la soirée de la présidence de la Polynésie française :

« TNTV souhaitait s’associer au mouvement sportif polynésien pour mettre en lumière ses champions et ses championnes. Mais également les bénévoles et dirigeants qui font vivre le sport local. Lors de cette soirée, j’aurai le plaisir d’être accompagné sur scène par Cécile GILROY, présidente de la fédération d’athlétisme. Sous le chapiteau de la présidence, nous aurons la chance de dévoiler les lauréats de cette première édition »

Le rendez-vous est fixé sur TNTV pour connaitre les lauréats.

Aito Tu’aro 2023 en exclusivité sur TNTV

Dimanche 12 février à 19 h 20