Air Tahiti Rairoa Horue, du 18 au 24 février sur TNTV

100% FENUA – Du dimanche 18 au samedi 24 février, TNTV vous emmènera à Rangiroa pour la 3e édition de la Air Tahiti Rairoa Horue.

Les meilleurs riders du fenua s’affronteront en surf et en bodyboard sur le spot d’Avatoru. Une compétition qui sera à suivre en direct et en intégralité sur TNTV.pf, en facebook live et les meilleurs moments seront diffusés en direct télé. En marge des directs, TNTV vous proposera une page spéciale sur notre site www.tntv.pf pour ne rien manquer de la Air Tahiti Rairoa Horue 2024.



Vos rendez-vous télé

• Dimanche 18 février à 15h00 : Cérémonie en direct TV & WEB

• Du lundi 19 au samedi 24 février de 9h50 à 13h15 : les meilleurs moments

• Samedi à 19h00 : votre magazine Waaaaves



Sur le web

• L’intégralité des deux compétitions en direct sur TNTV.pf et en facebook live

• Une page spéciale consacrée sur le site avec les Live-stream, les news et les replay

#TeamSport : Davidson Bennett, journaliste à TNTV nous présente le dispositif mis en place par la chaîne.

« Nous diffuserons en direct l’intégralité de la compétition sur le web. À la télévision, tous les matins, nous présenterons en direct TV & WEB les moments forts du tournoi, les séries les plus captivantes et les duels les plus attendus. Vous aurez la possibilité de suivre l’événement depuis la terre, la mer, et même du ciel grâce à un drone qui offrira des vues aériennes exceptionnelles.»

Qui commentera les directs des compétitions ?

« Je serai présent sur le site à Rangiroa, au cœur de l’action, pour commenter les différentes manches. Pour m’accompagner dans les commentaires, Heiarii Billard, notre consultant technique, sera à mes côtés. »

TNTV est également la chaîne du Surf ?

«Le surf incarne des valeurs telles que la beauté, la puissance et le courage, en faisant un remarquable vecteur de promotion pour notre fenua, surtout à l’approche des Jeux Olympiques à Teahupo’o. Il était donc naturel pour TNTV de s’engager dans cette compétition, d’autant plus qu’elle se déroule dans les îles. La proximité a toujours été notre priorité, et cela s’étend également au domaine sportif.»