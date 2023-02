100% FENUA – A partir du lundi 27 février, TNTV vous donne rendez-vous pour la Air Tahiti Rairoa Horue !

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023, TNTV vous emmènera à Rangiroa pour la deuxième édition de la Air Tahiti Rairoa Horue. Une compétition de surf et de bodyboard que vous pourrez suivre dans son intégralité en direct et en exclusivité sur TNTV.pf et en Facebook live. Les meilleurs moments de la compétition de surf réservée aux riders locaux en direct télé. En marge des directs, TNTV vous proposera à la télé les résumés des journées de compétition, les modules « la vague du jour » et la page spéciale sur le site consacrée à l’événement.



Vos rendez-vous télé

• Les temps forts de la compétition en direct

• Le mag : les jours de compétition à 19h20

• La vague du jour : les jours de compétition à 16h55 et à 18h55



Sur le web

• L’intégralité des deux compétitions en direct sur TNTV.pf et en facebook live

• Une page spéciale consacrée sur le site avec les Live-stream, les news et les replay

Air Tahiti Rairoa Horue

A partir du 27 février