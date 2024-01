Ahu Natura : tresse à 3 en feuilles de ni’au

100% FENUA – Samedi 20 janvier à 17 h 30, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

A partir de cette rentrée, votre magazine change d’horaire pour être diffusé le samedi à 17h30.

Découvrez les étapes pour créer une tresse à 3 en feuilles de ni’au, une tradition authentique et significative de la culture polynésienne. Cette tresse est souvent portée par les danseurs et les rameurs lors de compétitions et de cérémonies spéciales, symbolisant la connexion avec la nature et la fierté de la culture polynésienne. Suivez ces étapes pour confectionner votre propre tresse et honorer cette tradition ancienne.

Présenté par Tumata Vairaaroa

Ahu Natura

Tous les samedis à 17 h 30