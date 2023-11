Ahu Natura : Tahei en fougère

100% FENUA – Dimanche 26 novembre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Créez votre écharpe en fougère pour enfants : l’élégance naturelle inspirée par la tradition Polynésienne

Explorez la beauté de la nature et la richesse de la culture polynésienne en apprenant à confectionner votre propre écharpe en fougère pour enfant. L’écharpe en fougère est un accessoire traditionnel de Tahiti, symbole de connexion avec la terre et de respect de l’environnement. Avec ce tutoriel, vous découvrirez les techniques ancestrales de tressage en fougère et créerez une pièce unique qui incarne l’authenticité polynésienne.

Que ce soit pour célébrer votre héritage culturel polynésien, pour un événement spécial, ou simplement pour apporter une touche naturelle à votre tenue, ce tutoriel vous montrera comment créer une écharpe en fougère qui incarne l’élégance naturelle et la tradition de Tahiti.

Ahu Natura

Tous les dimanches à 17 h 45