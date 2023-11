Ahu Natura : serre-tête fleuri fait main

100% FENUA – Dimanche 5 novembre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Danseuse professionnelle et enseignante de ori tahiti en Polynésie et à l’étranger, Tumata Vairaaroa a été menée au long de sa carrière à confectionner divers éléments de ses costumes. Des connaissances et un savoir-faire qu’elle souhaite partager au travers de sa nouvelle émission.

Découvrez l’art de la danse polynésienne et ajoutez une touche de beauté naturelle à votre aparima grâce à notre tutoriel sur la création d’un magnifique serre-tête fleuri. L’aparima est une danse traditionnelle chargée d’émotions et de culture, et un serre-tête fleuri personnalisé apporte une touche d’élégance à votre tenue, tout en célébrant la beauté de la nature. Que vous soyez un danseur passionné ou que vous souhaitiez simplement ajouter une touche culturelle et florale à votre tenue de danse, ce tutoriel vous montrera comment créer un serre-tête fleuri exquis qui ajoutera une note d’élégance et de tradition à vos performances d’aparima.

Ahu Natura

Tous les dimanches à 17 h 45