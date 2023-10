Ahu Natura : Ras de cou fleuri

100% FENUA – Dimanche 29 octobre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Danseuse professionnelle et enseignante de ori tahiti en Polynésie et à l’étranger, Tumata Vairaaroa a été menée au long de sa carrière à confectionner divers éléments de ses costumes. Des connaissances et un savoir-faire qu’elle souhaite partager au travers de sa nouvelle émission.

Créer un ras de cou fleuri élégant avec une base en raphia

Explorez le mariage de la nature et de l’élégance avec notre tutoriel sur la création d’un ravissant ras de cou fleuri, dont la base en raphia ajoute une touche unique de rusticité et de beauté naturelle. Cette pièce artisanale allie le charme du fait main à la splendeur des fleurs pour créer un accessoire de mode à la fois délicat et original.

Ahu Natura

Tous les dimanches à 17 h 45