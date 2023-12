Ahu Natura : Grosse couronne fleuri

100% FENUA – Dimanche 3 décembre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Créez une Couronne Fleurie Majestueuse : Confection d’une Grosse Couronne Cousue sur une Base de Pae Ore de 5 Centimètres

Plongez dans le monde enchanté de la création florale et apprenez à confectionner votre propre chef-d’œuvre avec notre tutoriel sur la création d’une impressionnante couronne fleurie cousue sur une large base de pae ore de 5 centimètres. Cette couronne est bien plus qu’un simple accessoire, elle est une déclaration de beauté naturelle et de créativité florale.



Dans ce tutoriel complet, nous vous guiderons à travers chaque étape du processus, depuis la sélection des fleurs jusqu’à la réalisation d’une couronne qui attirera tous les regards et apportera une touche de majesté à vos événements spéciaux.

Ahu Natura

Tous les dimanches à 17 h 45