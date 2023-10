Ahu Natura : couronne de tête en fougère

100% FENUA – Dimanche 22 octobre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Danseuse professionnelle et enseignante de ori tahiti en Polynésie et à l’étranger, Tumata Vairaaroa a été menée au long de sa carrière à confectionner divers éléments de ses costumes. Des connaissances et un savoir-faire qu’elle souhaite partager au travers de sa nouvelle émission.

Couronne de tête en fougère

Plongez dans la magie de la nature avec notre tutoriel sur la création d’une couronne de tête en fougère. Les fougères, symboles de fraîcheur et de vie, sont un choix unique et élégant pour confectionner une couronne qui évoque la beauté de la nature dans toute sa splendeur. Que ce soit pour un mariage en plein air, une séance photo artistique ou simplement pour embrasser la beauté naturelle qui vous entoure, ce tutoriel vous montrera comment créer une couronne de tête unique et inspirante avec des fougères fraîches.

Ahu Natura

Tous les dimanches à 17 h 45