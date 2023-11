Ahu Natura : cache – visière en nī’au

100% FENUA – Dimanche 19 novembre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Danseuse professionnelle et enseignante de ori tahiti en Polynésie et à l’étranger, Tumata Vairaaroa a été menée au long de sa carrière à confectionner divers éléments de ses costumes. Des connaissances et un savoir-faire qu’elle souhaite partager au travers de sa nouvelle émission.

Plongez dans l’art de la création artisanale avec Tumata Vairaaroa et l’émission « Ahu Natura ». Cette semaine, elle vous propose de confectionner une magnifique visière en nī’au. Cette visière unique, allie l’élégance de la nature à la praticité d’un accessoire qui vous protégera du soleil tout en vous démarquant par son style naturel.

