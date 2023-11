Ahu Natura : cache – lanière en végétal

100% FENUA – Dimanche 12 novembre à 17 h 45, retrouvez Tumata Vairaaroa pour un nouveau tutoriel.

Danseuse professionnelle et enseignante de ori tahiti en Polynésie et à l’étranger, Tumata Vairaaroa a été menée au long de sa carrière à confectionner divers éléments de ses costumes. Des connaissances et un savoir-faire qu’elle souhaite partager au travers de sa nouvelle émission.

Découvrez l’art de l’élégance naturelle avec notre tutoriel dédié à la création d’un cache-lanière en végétal. Ce projet créatif vous permettra de dissimuler discrètement l’armature de votre soutien-gorge tout en ajoutant une touche unique inspirée par la nature à votre lingerie.

Ahu Natura

Tous les dimanches à 17 h 45