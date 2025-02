Acteurs-Éco : le kit potager avec Raihono Haumani, agent de la CAPL

100% FENUA – Jeudi 20 février à 17 h 30, Léo Marais donnera la parole à Raihono Haumani, agent de la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire.

L’économie de subsistance est l’économie qui permet de subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Nous en parlerons cette semaine dans votre émission avec l’opération kit potager. Pour en savoir plus, Léo Marais recevra Raihono Haumani, agent de la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire, organisme qui lancé cette initiative. Pourquoi avoir voulu le kit ? Quels sont les contraintes et les rendements ?

Présenté par Léo Marais. Tahiti Vidéo Production.

Acteurs-Éco

Tous les jeudis à 17 h 30