Acteurs-Éco : la filière de la crevette avec Teva SIU

100% FENUA – Jeudi 13 mars à 17 h 30, Léo Marais donnera la parole à Teva SIU, Vice-Président de la coopérative des aquaculteurs au Fenua.

On connaît globalement l’aquaculture avec l’élevage des poissons, on connaît moins la crevetticulture. La consommation locale est de 500 tonnes de crevettes par an, c’est forcément une filière amenée à se développer.

Pourtant elle rencontre un certain nombre de difficultés pour pouvoir répondre pleinement à la demande. Quelles sont les problématiques rencontrées ? Quelles seraient les solutions ? Pour en savoir plus, Léo Marais recevra Teva SIU, Vice-Président de la coopérative des aquaculteurs au Fenua.

Présenté par Léo Marais. Tahiti Vidéo Production.

Acteurs-Éco

Tous les jeudis à 17 h 30