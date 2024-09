Acteurs-Éco : Andréa Kunovsky

100% FENUA – Mercredi 18 septembre avril à 17 h 30, Léo Marais donnera la parole à Andréa Kunovsky de la CCISM



Andréa Kunovsky est chef de deux services à la CCISM et gère un projet politique. Elle a précédemment été conseillère, consultante, collaboratrice en restructuring, stagiaire juridique, et a géré des expositions d’art. En juillet 2024, la CCISM a lancé le programme « 1, 2, 3 j’entreprends » pour former gratuitement les créateurs d’entreprise, comme un jeune de 19 ans souhaitant ouvrir une boutique en ligne. Ce programme vise à prévenir les fermetures d’entreprises par le biais de formations sur la comptabilité, le droit social et la gestion. La Polynésie est perçue comme propice à l’entrepreneuriat, avec des sessions de formation rapidement réservées et un accompagnement personnalisé disponible.

Présenté par Léo Marais. Tahiti Vidéo Production.

Acteurs-Éco

Tous les mercredis à 17 h 30